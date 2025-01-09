Почти 1,3 млрд пассажиров перевезено на сети ОАО «РЖД» в 2024 году

Почти 1,3 млрд пассажиров перевезено на сети ОАО «РЖД» в 2024 году

10:53

В 2024 году с вокзалов и станций сети ОАО «РЖД» отправлено свыше 1 млрд 284,1 млн пассажиров (+7% к 2023 году), из них в пригородном сообщении – 1 млрд 156,7 млн (+7,3%), в дальнем следовании – 127,4 млн (+4,4%).

Пассажирооборот в 2024 году вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 143,7 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 35,3 млрд пасс.-км (+6,4%), в дальнем следовании – 108,5 млрд пасс.-км (+5,2%).

По оперативным данным, в декабре 2024 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 103,2 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, из них в пригородном сообщении отправлено 93,8 млн (+2,2%), в дальнем следовании – 9,4 млн (+0,6%).

Пассажирооборот в декабре 2024 года составил 10,2 млрд пасс.-км, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 2,8 млрд пасс.-км (+3,8%), в дальнем следовании – 7,4 млрд пасс.-км (+1%).