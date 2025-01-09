Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Почти 1,3 млрд пассажиров перевезено на сети ОАО «РЖД» в 2024 году

2025-01-09 10:53
Почти 1,3 млрд пассажиров перевезено на сети ОАО «РЖД» в 2024 году
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году с вокзалов и станций сети ОАО «РЖД» отправлено свыше 1 млрд 284,1 млн пассажиров (+7% к 2023 году), из них в пригородном сообщении – 1 млрд 156,7 млн (+7,3%), в дальнем следовании – 127,4 млн (+4,4%).

Пассажирооборот в 2024 году вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 143,7 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 35,3 млрд пасс.-км (+6,4%), в дальнем следовании – 108,5 млрд пасс.-км (+5,2%).

По оперативным данным, в декабре 2024 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 103,2 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, из них в пригородном сообщении отправлено 93,8 млн (+2,2%), в дальнем следовании – 9,4 млн (+0,6%).

Пассажирооборот в декабре 2024 года составил 10,2 млрд пасс.-км, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 2,8 млрд пасс.-км (+3,8%), в дальнем следовании – 7,4 млрд пасс.-км (+1%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru