Погрузка на сети ОАО «РЖД» в 2024 году составила 1,181 млрд тонн

2025-01-09 10:04
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в 2024 году составила 1 млрд 181,4 млн тонн, что на 4,1% меньше, чем за предыдущий год.

Железными дорогами погружено:

  • каменного угля – 331,4 млн тонн (-5,4% к 2023 году);
  • кокса – 11,8 млн тонн (+2,3%);
  • нефти и нефтепродуктов – 207,5 млн тонн (-1,2%);
  • руды железной и марганцевой – 108,9 млн тонн (-1,2%);
  • черных металлов – 61,5 млн тонн (-9,3%);
  • лома черных металлов – 11,2 млн тонн (-18,5%);
  • химических и минеральных удобрений – 67,7 млн тонн (+6,2%);
  • цемента – 23,2 млн тонн (-4,7%);
  • лесных грузов – 26,3 млн тонн (-2,2%);
  • зерна – 31,2 млн тонн (-4,6%);
  • строительных грузов – 110,9 млн тонн (-14,5%);
  • руды цветной и серного сырья – 16,4 млн тонн (-7,8%);
  • химикатов и соды – 21,2 млн тонн (-2,6%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 32,2 млн тонн (-2,1%);
  • остальных, в том числе грузов в контейнерах – 119,9 млн тонн (+1,1%).

Грузооборот в 2024 году составил 2523,8 млрд тарифных тонно-км (-4,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3112,9 млрд тонно-км (-4,9%).

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в декабре 2024 года составила 99,3 млн тонн, что на 1.4% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года.

Грузооборот за декабрь 2024 года составил 222 млрд тарифных тонно-км (+6,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 273,1 млрд тонно-км (+4,4%).

