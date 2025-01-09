Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году Горьковская железная дорога обновила 7 вокзалов

2025-01-09 09:15
Горьковская магистраль в 2024 году обновила инфраструктуру 7 вокзальных комплексов.

«Обновление вокзальных комплексов – одна из приоритетных задач на ГЖД. Сегодня мы делаем все возможное для формирования комфортных условий для наших пассажиров. Уверен, что проводимая модернизация поможет повысить качество и расширить спектр предоставляемых услуг», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, в 2024 году в здании вокзала Нижний Новгород обустроена зона ожидания для маломобильных граждан, а также изменена система навигации, которая стала более удобной для пассажиров.

Завершен капитальный ремонт здания вокзала Киров, который проводился к 650-летию города. Произведен ремонт фасада, кровли, а также электрооборудования и подсветки.

В главном здании вокзала Казань открылся бизнес-зал нового формата. Это многофункциональная зона с удобной мебелью, где каждый гость может посмотреть фильм или скачать любимый сериал в дорогу благодаря скоростному Wi-Fi. Здесь созданы все условия и учтены интересы самых разных групп. Кроме того, в пригородном здании произведены замена входных групп и ремонт кровли.

Добавим, что завершен капитальный ремонт платформы № 2 на вокзале Владимир, а также отремонтирована система отопления на вокзале Янаул, кровля на вокзале Чебоксары, пешеходный мост на вокзале Зеленый Дол, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

