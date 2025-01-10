В 2024 году филиалы Музея Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде посетили более 15 тыс. человек

16:18

Гостями филиалов Музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде стали более 15,5 тыс. человек в 2024 году. Для них было организовано свыше 400 тематических и познавательных экскурсий.

Так, на открытой площадке «Паровозы России» проведено 265 экскурсий, а ее гостями стали почти 9,5 тыс. человек. Музей, расположенный в Инженерном центре Горьковской магистрали, посетили 6 тыс. человек, для которых было организовано более 140 экскурсий.

Также в рамках курсирования туристического ретропоезда на паровой тяге до станции Нижний Новгород-Сортировочный музейные площадки в столице Приволжья смогли посетить более 1,5 тыс. школьников.

История магистрали отражается в экспозициях. В их числе – «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны.

Добавим, что всего посетителями филиалов Музея истории и развития ГЖД за 2024 год стали 26,2 тыс. человек. В их числе 5,3 тыс. человек – в Ижевске (организовано 272 экскурсии), 2,7 тыс. человек – в Кирове (152 экскурсии), 2,7 тыс. человек – на станции Лянгасово (142 экскурсии).

В фондах структурных филиалов музея собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с высокой детализацией, вплоть до мельчайших деталей. Посетителям рассказывают о том, как зарождалось мировое и отечественное паровозостроение, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

Подробную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно узнать на официальном сайте ГЖД в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.