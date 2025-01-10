Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году филиалы Музея Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде посетили более 15 тыс. человек

2025-01-10 16:18
В 2024 году филиалы Музея Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде посетили более 15 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Гостями филиалов Музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде стали более 15,5 тыс. человек в 2024 году. Для них было организовано свыше 400 тематических и познавательных экскурсий.

Так, на открытой площадке «Паровозы России» проведено 265 экскурсий, а ее гостями стали почти 9,5 тыс. человек. Музей, расположенный в Инженерном центре Горьковской магистрали, посетили 6 тыс. человек, для которых было организовано более 140 экскурсий.

Также в рамках курсирования туристического ретропоезда на паровой тяге до станции Нижний Новгород-Сортировочный музейные площадки в столице Приволжья смогли посетить более 1,5 тыс. школьников.

История магистрали отражается в экспозициях. В их числе – «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны.

Добавим, что всего посетителями филиалов Музея истории и развития ГЖД за 2024 год стали 26,2 тыс. человек. В их числе 5,3 тыс. человек – в Ижевске (организовано 272 экскурсии), 2,7 тыс. человек – в Кирове (152 экскурсии), 2,7 тыс. человек – на станции Лянгасово (142 экскурсии).

В фондах структурных филиалов музея собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с высокой детализацией, вплоть до мельчайших деталей. Посетителям рассказывают о том, как зарождалось мировое и отечественное паровозостроение, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

Подробную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно узнать на официальном сайте ГЖД в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru