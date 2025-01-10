Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Западно-Сибирская магистраль обеспечила рекордную перевозку экспортного зерна в декабре 2024 года

2025-01-10 14:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В декабре 2024 года Западно-Сибирская железная дорога обеспечила рекордную перевозку зерна, отправляя по 302 вагона за сутки. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда отправлялось по 242 вагона в сутки.

Всего за 12 месяцев со станций Западно-Сибирской железной дороги на экспорт для Кубы, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса отправлено 514 тыс. тонн зерна, что практически в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными направлениями для экспорта зерна в 2024 году стали станции Высоцк и Лужская Октябрьской железной дороги. Далее груз направляется через порты в страны дальнего зарубежья.

Рост показателей стал возможен благодаря развитию сервиса «Грузовой экспресс», координированным действиям железнодорожников с грузоотправителями, сельхозпроизводителями, органами власти, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

