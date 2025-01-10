Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период новогодних праздников туристический поезд «Шерегеш-экспресс» перевез более 1 тыс. пассажиров

2025-01-10 14:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период новогодних праздников туристический поезд «Шерегеш-экспресс» перевез более 1 тыс. пассажиров. Это на 21% больше, чем за новогодние каникулы 2023/2024 годов. Помимо туристов из Кузбасса, в качестве транспорта до горнолыжного курорта электропоезд выбрали гости из Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, Челябинска, Перми, Омска, Хакасии и других городов России, а также туристы из Казахстана.

С 9 января 2025 года туристический поезд «Шерегеш-экспресс» перешел на обычный график и будет курсировать по субботам и воскресеньям. Отправление со станции Новокузнецк – в 07:03, прибытие на станцию Чугунаш – в 09:56. Далее пассажиры пересаживаются на автобусы: отправление со станции Чугунаш – в 10:15, прибытие в СТК «Шерегеш», на остановку Гора Зеленая (ул. Снежная, 8), – в 10:45. Обратно автобус отправляется с той же остановки в 17:05. Отправление туристического поезда со станции Чугунаш – в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк — в 21:00. Время указано местное.

Всего в период новогодних каникул в пригородных электропоездах Кемеровской области было перевезено более 75 тыс. пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дополнительную информацию о курсировании пригородных поездов можно получить на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», по тел.: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный) или на информационных стендах на станциях и остановочных пунктах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

