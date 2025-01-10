Более 1 млн пассажиров совершили поездки на Западно-Сибирской железной дороге в новогодние праздники

14:11

1 млн 96 тыс. пассажиров совершили поездки по Западно-Сибирской железной дороге в период новогодних каникул (с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года). Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении перевезено 902 тыс. пассажиров, что выше уровня прошлого года на 4,8%.

Больше всего пассажиров было перевезено 29 и 30 декабря 2024 года. В эти дни в дальнем сообщении ежесуточно отправлялись более 20 тыс. пассажиров, пригородные поезда перевозили более 87 тыс. пассажиров в день.

Также в праздники по Западно-Сибирской железной дороге в дальнем сообщении совершили поездки 74 группы детей (3112 человек), что на 41,5% выше уровня прошлого года. Кроме того, 27 и 29 декабря 2024 года пригородные поезда доставили в Новосибирск на новогодние мероприятия 500 школьников из Барабинского, Куйбышевского, Убинского, Каргатского и Чулымского районов области.

Добавим, что в период с 23 декабря 2024 года по 12 января 2025 года в составы пассажирских поездов дальнего следования дополнительно включено 237 вагонов (всего курсируют 927 вагонов, что на 27 вагонов больше, чем в прошлогодние новогодние каникулы).

В праздничные дни работа по очистке посадочных платформ и всей вокзальной инфраструктуры шла в круглосуточном режиме: в среднем, в сутки на уборке снега и очистке платформ от наледи было задействовано более 400 человек и 80 единиц техники, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.