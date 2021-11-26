Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых поездов Савеловского, Белорусского направлений Московской железной дороги и МЦД-1 изменится 30 ноября и 1 декабря в связи с путевыми работами

2021-11-26 10:38
Расписание некоторых поездов Савеловского, Белорусского направлений Московской железной дороги и МЦД-1 изменится 30 ноября и 1 декабря в связи с путевыми работами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги и МЦД-1 изменится в ночь на 30 ноября и 1 декабря в связи с проведением путевых работ на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами.

Работы будут проводиться преимущественно в ночное время – с 00:00 до 05:30, чтобы сохранить объемы движения днем.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также МЦД-1. Изменится время отправления и прибытия у нескольких электричек, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, ряд электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru