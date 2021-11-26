Расписание некоторых поездов Савеловского, Белорусского направлений Московской железной дороги и МЦД-1 изменится 30 ноября и 1 декабря в связи с путевыми работами

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги и МЦД-1 изменится в ночь на 30 ноября и 1 декабря в связи с проведением путевых работ на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами.

Работы будут проводиться преимущественно в ночное время – с 00:00 до 05:30, чтобы сохранить объемы движения днем.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также МЦД-1. Изменится время отправления и прибытия у нескольких электричек, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, ряд электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.