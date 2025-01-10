Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году пассажирские перевозки на Западно-Сибирской железной дороге выросли на 5,1%

2025-01-10 14:03
За 12 месяцев 2024 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено более 43,5 млн пассажиров (+5,1% к январю – декабрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 4,8 млн (+1,5%), в пригородном сообщении – 38,7 млн (+5,6%).

В декабре прошлого года на магистрали перевезено 3 млн пассажиров (+4,5% к декабрю 2023 года), в том числе в дальнем сообщении – 354 тыс., в пригородном – 2,7 млн человек.

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – декабре 2024 года вырос на 1,6% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 5,7 млрд пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 3,9 млрд пасс.-км (+0,3%), в пригородном сообщении ­– 1,8 млрд пасс.-км (+4,4%).

В декабре 2024 года пассажирооборот на Западно-Сибирской магистрали составил 407,73 млн пасс.-км (на уровне декабря 2023 года), в том числе в дальнем сообщении – 277 млн пасс.-км, в пригородном – 130,7 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

