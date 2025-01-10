Горьковская магистраль организовала новый кольцевой грузовой маршрут из Владимира

13:57

Горьковская железная дорога отправила со станции Юрьевец во Владимире первый грузовой контейнерный поезд во Владивосток по закольцованному маршруту.

Состав сформирован из 38 контейнерных платформ, на которых перевозится продукция промышленного назначения. Предполагаемый срок доставки груза из Владимира до Владивостока – 14 дней. Планируется, что сервис по отправке контейнерных поездов станет регулярным. В обратном направлении из Владивостока будут перевозиться товары народного потребления.

«Мы уверены, что новый сервис станет востребованным среди компаний, стремящихся оптимизировать свои затраты на логистику и улучшить качество обслуживания клиентов. С новым кольцевым сообщением грузоперевозки станут доступнее и эффективнее», – отметил начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Сергей Малинин.

Привлечение Горьковской железной дорогой грузовой базы на терминалы магистрали позволяет разгрузить Московский транспортный узел, а также сделать более удобной логистику для конечных потребителей. Развитие инфраструктуры на грузовом терминале станции Юрьевец ведется с 2020 года. Здесь модернизирована контейнерная площадка, имеется необходимое погрузочно-разгрузочное оборудование, что позволяет перерабатывать значительные объемы грузов. Дополнительным преимуществом терминала является его выгодное положение в черте города Владимира вблизи пересечения автодороги М-7 «Волга» и магистрали М-12 «Москва – Казань».

Благодаря запуску новых грузовых маршрутов Горьковская магистраль планирует поддерживать темпы роста погрузки в регионе на высоком уровне, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.