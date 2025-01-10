Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения пригородных поездов в Ставропольском крае изменится с 13 января 2025 года

2025-01-10 11:41
График движения пригородных поездов в Ставропольском крае изменится с 13 января 2025 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 13 января 2025 года назначается дополнительная вечерняя пара пригородных поездов на маршруте Минеральные Воды – Невинномысская.

Из Минеральных Вод поезд № 6817 будет отправляться в 17:53 и прибывать на конечную станцию в 19:49. В обратном направлении из Невинномысска поезд № 6828 будет отправляться в 20:03 и прибывать на станцию Минеральные Воды в 22:11.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru