График движения пригородных поездов в Ставропольском крае изменится с 13 января 2025 года

11:41

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 13 января 2025 года назначается дополнительная вечерняя пара пригородных поездов на маршруте Минеральные Воды – Невинномысская.

Из Минеральных Вод поезд № 6817 будет отправляться в 17:53 и прибывать на конечную станцию в 19:49. В обратном направлении из Невинномысска поезд № 6828 будет отправляться в 20:03 и прибывать на станцию Минеральные Воды в 22:11.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.