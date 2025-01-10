Погрузка на Калининградской железной дороге в 2024 году выросла на 2,9%

В январе – декабре 2024 года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено почти 1 млн 993 тыс. тонн различных грузов, что на 2,9% больше уровня 2023 года.
В частности, в прошлом году магистралью погружено:
Грузооборот за 12 месяцев составил 994,4 млн тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1288,3 млн тонно-км.
Погрузка на магистрали в декабре 2024 года составила почти 150 тыс. тонн, тарифный грузооборот – 96,6 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 119 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.