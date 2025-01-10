Погрузка на Свердловской железной дороге в 2024 году составила 137,5 млн тонн, что на 4% меньше, чем за предыдущий год.
В январе – декабре на СвЖД погружено:
В 2024 году грузооборот на дороге составил 204,6 млрд тарифных тонно-км (-6,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 256,9 млрд тонно-км (-6%).
Погрузка на СвЖД в декабре 2024 года составила 11,1 млн тонн, что на 7,1% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. Грузооборот за декабрь 2024 года составил 18,3 млрд тарифных тонно-км (+6,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 23,1 млрд тонно-км (+6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.