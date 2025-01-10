Погрузка на Свердловской железной дороге в 2024 году составила 137,5 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге в 2024 году составила 137,5 млн тонн

11:15

Погрузка на Свердловской железной дороге в 2024 году составила 137,5 млн тонн, что на 4% меньше, чем за предыдущий год.

В январе – декабре на СвЖД погружено:

нефти и нефтепродуктов – 37,1 млн тонн (-0,4% к 2023 году);

строительных грузов – 27 млн тонн (-17,2%);

химических и минеральных удобрений – 18,4 млн тонн (+20%);

руды железной и марганцевой – 10,4 млн тонн (-6,4%);

черных металлов – 9,3 млн тонн (-12,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 8,9 млн тонн (-1,8%);

руды цветной и серного сырья – 4,6 млн тонн (-3,2%);

химикатов и соды – 3 млн тонн (-7,4%);

кокса – 2,6 млн тонн (+2,2%);

цемента – 2,5 млн тонн (-11,8%);

лома черных металлов – 1,9 млн тонн (-13,6%);

лесных грузов – 1,8 млн тонн (+2,6%).

В 2024 году грузооборот на дороге составил 204,6 млрд тарифных тонно-км (-6,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 256,9 млрд тонно-км (-6%).

Погрузка на СвЖД в декабре 2024 года составила 11,1 млн тонн, что на 7,1% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. Грузооборот за декабрь 2024 года составил 18,3 млрд тарифных тонно-км (+6,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 23,1 млрд тонно-км (+6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.