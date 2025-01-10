Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первая в 2025 году командировка поезда здоровья «Святитель Лука» пройдет по самым северным станциям Красноярской магистрали

2025-01-10 10:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первая в новом году поездка передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» пройдет по пяти северным районам Красноярского края.

Сначала передвижная поликлиника побывает в Пировском районе: 14 января – Большая Кеть, 15-16 января – Пировская. Затем состав переедет в Енисейский район: 17 января – Абалаково, 18-21 января – Лесосибирск. Далее он совершит остановки в Бирилюсском районе: 22 января – Малая Кеть, 23-25 января – Суриково. Продолжит работу медицинский поезд в Большеулуйском районе: 26 января – Кытат. Завершится поездка в Ачинском районе: 27 января – Тарутино.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

