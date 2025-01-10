10:24

В 2024 году со станций Забайкальской железной дороги отправлено 2,91 млн пассажиров (+1,7% к аналогичному показателю 2023 года), из них в пригородном сообщении – 911 тыс. (-2,1%), в дальнем следовании – 2 млн (+3,5%).

Пассажирооборот на ЗабЖД в 2024 году составил 1 млрд 956 млн пасс.-км – на 3,7% больше, чем в 2023 году, в том числе в пригородном сообщении – 48,2 млн пасс.-км (+0,7%), в дальнем следовании – 1 млрд 908 млн пасс.-км (+3,8%).

В декабре 2024 года со станций Забайкальской магистрали отправлено 237 тыс. пассажиров, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, из них в пригородном сообщении – 73 тыс. (+3,2%), в дальнем следовании – 164 тыс. (+9,5%).

Пассажирооборот в декабре 2024 года составил 147,9 млн пасс.-км – на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 3,86 млн пасс.-км (+6,3%), в дальнем следовании – 144 млн пасс.-км (+0,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.