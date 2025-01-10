В 2024 году налоговые выплаты Дальневосточной железной дороги составили 43,2 млрд рублей

В 2024 году налоговые выплаты Дальневосточной железной дороги составили 43,2 млрд рублей

10:18

В 2024 году Дальневосточная магистраль перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 43,2 млрд рублей налогов и взносов, в том числе в бюджет Хабаровского края – 7 млрд рублей, Амурской области – 4,9 млрд рублей, Приморского края – 3,5 млрд рублей, Сахалинской области – 1,3 млрд рублей, Еврейской автономной области – 1,3 млрд рублей, Республики Саха (Якутия) – 418,6 млн рублей.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по Хабаровскому краю составили 24,5 млрд рублей, по Приморскому краю – 175,4 млн рублей.

Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.