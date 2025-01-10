Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправляется в первый рейс в новом году на Дальневосточной железной дороге

2025-01-10 10:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» отправляется в первый рейс в 2025 году для оказания медицинских услуг в Хабаровском крае, в том числе на станциях БАМа.

В мобильной поликлинике пациенты смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и других специалистов.

Медицинский поезд, следуя по маршруту, будет работать на 15 станциях по графику (время местное):

  • Волочаевка-2: 13 января, прием – с 09:40 до 19:40;
  • Литовко: 14 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Санболи: 15 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Сельгон: 16 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Болонь: 17 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Эльбан: 18-19 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Селехин: 20 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Кун: 21 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Гурское: 22 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Уктур: 23 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Высокогорная: 24-25 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Кенада: 26 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Тулучи: 27 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Тумнин: 28 января, прием – с 08:00 до 18:00;
  • Советская Гавань-Сортировочная: 29 января, прием – с 08:00 до 18:00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
