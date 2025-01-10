Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправляется в первый рейс в новом году на Дальневосточной железной дороге

Передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» отправляется в первый рейс в 2025 году для оказания медицинских услуг в Хабаровском крае, в том числе на станциях БАМа.
В мобильной поликлинике пациенты смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и других специалистов.
Медицинский поезд, следуя по маршруту, будет работать на 15 станциях по графику (время местное):
- Волочаевка-2: 13 января, прием – с 09:40 до 19:40;
- Литовко: 14 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Санболи: 15 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Сельгон: 16 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Болонь: 17 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Эльбан: 18-19 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Селехин: 20 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Кун: 21 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Гурское: 22 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Уктур: 23 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Высокогорная: 24-25 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Кенада: 26 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Тулучи: 27 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Тумнин: 28 января, прием – с 08:00 до 18:00;
- Советская Гавань-Сортировочная: 29 января, прием – с 08:00 до 18:00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.