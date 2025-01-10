Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправляется в первый рейс в новом году на Дальневосточной железной дороге

Передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» отправляется в первый рейс в 2025 году для оказания медицинских услуг в Хабаровском крае, в том числе на станциях БАМа.

В мобильной поликлинике пациенты смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и других специалистов.

Медицинский поезд, следуя по маршруту, будет работать на 15 станциях по графику (время местное):