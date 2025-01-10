Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Северной железной дороге перевезено более 14 млн пассажиров

2025-01-10 09:47
В 2024 году на Северной железной дороге перевезено более 14 млн пассажиров
По оперативным данным, с вокзалов и станций СЖД в январе – декабре 2024 года отправлено 14,3 млн пассажиров (+2,4% к 2023 году), из них в дальнем следовании – 7,2 млн (+3,9%), в пригородном сообщении – 7,1 млн (+1%).

Пассажирооборот в январе – декабре 2024 года вырос на 1,8% к уровню 2023 года и составил около 5,6 млрд пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 5,3 млрд пасс.-км (+1,8%), в пригородном сообщении – 303 млн пасс.-км (+2,3%).

В декабре 2024 года отправлено более 1 млн пассажиров, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода 2023 года, в том числе в дальнем следовании – 541,3 тыс. (+1,9% к декабрю 2023 года), в пригородном сообщении – 501,7 тыс. (+6%).

Пассажирооборот в декабре 2024 года составил около 428 млн пасс.-км, что на 0,3% выше показателя за тот же период 2023 года. В дальнем следовании пассажирооборот составил 405,4 млн пасс.-км – столько же, сколько и в декабре 2023 года, в пригородном сообщении он вырос на 6%, составив 22,5 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

