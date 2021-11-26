Сказочный поезд Деда Мороза посетит десятки российских городов, в том числе Пермь и Екатеринбург

12:32

5 декабря Дед Мороз отправится в свое большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами. Презентация сказочной передвижной резиденции состоялась на Казанском вокзале Москвы при участии Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, заместителя генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрия Пегова и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

«Я проеду более 13 тыс. километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке», – сказал Всероссийский Дед Мороз.

Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 41 день. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми (12 декабря), Екатеринбурге (13 декабря), Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

«На вокзалах городов поезд Деда Мороза будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия. Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобретет билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом», – сообщил Дмитрий Пегов.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и др. В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

«Это крупнейший социальный новогодне-рождественский проект в России. Благодаря ему тысячи детей и родителей увидят Деда Мороза вживую, погрузятся в атмосферу зимней сказки. Мы договорились с Дедом Морозом и ЖД о том, что если проект будет пользоваться большой популярностью, то со следующего года, прямо с дня рождения Деда Мороза – 18 ноября, будет дан старт поезду, который посетит еще больше регионов страны», – отметил Олег Кувшинников.

Узнать подробности о поезде и приобрести билет на один из волшебных детских сеансов можно на сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.