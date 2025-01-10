Новый пешеходный переход оборудован на перегоне Челябинск-Южный – Пост Восточный

09:31

Завершено оборудование пешеходного перехода через железнодорожные пути на перегоне Челябинск-Южный – Пост Восточный, который соединяет поселок Фатеевка с Ленинским районом города Челябинска.

Одноуровневый переход спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов. Он оснащен светофорами и звуковой сигнализацией, противоскользящим резинокордовым настилом, знаками безопасности, лестничным спуском, а также специальными барьерами-накопителями. Конструкция последних выполнена в виде «змейки» и позволяет пешеходам увеличить обзор, а также сконцентрировать внимание на приближающихся поездах. Новый переход оборудован пандусами и тактильными указателями для маломобильных групп населения, а для перехода в темное время суток установлено дополнительное освещение.

Для обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта ЮУЖД проводит комплексную работу. Помимо строительства пешеходных переходов на участках с интенсивным движением поездов, железнодорожники ежегодно ремонтируют и обновляют существующие переходы, меняют настилы, системы освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубают кустарники в местах плохой видимости, устанавливают предупреждающие плакаты и знаки безопасности, проводят уроки безопасности для школьников.

Напомним: железная дорога является зоной повышенной опасности. При нахождении на инфраструктуре необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения, переходить пути только в установленных местах, снимать наушники и капюшон, чтобы заметить приближающийся поезд, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.