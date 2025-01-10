Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый пешеходный переход оборудован на перегоне Челябинск-Южный – Пост Восточный

2025-01-10 09:31
Новый пешеходный переход оборудован на перегоне Челябинск-Южный – Пост Восточный
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Завершено оборудование пешеходного перехода через железнодорожные пути на перегоне Челябинск-Южный – Пост Восточный, который соединяет поселок Фатеевка с Ленинским районом города Челябинска.

Одноуровневый переход спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов. Он оснащен светофорами и звуковой сигнализацией, противоскользящим резинокордовым настилом, знаками безопасности, лестничным спуском, а также специальными барьерами-накопителями. Конструкция последних выполнена в виде «змейки» и позволяет пешеходам увеличить обзор, а также сконцентрировать внимание на приближающихся поездах. Новый переход оборудован пандусами и тактильными указателями для маломобильных групп населения, а для перехода в темное время суток установлено дополнительное освещение.

Для обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта ЮУЖД проводит комплексную работу. Помимо строительства пешеходных переходов на участках с интенсивным движением поездов, железнодорожники ежегодно ремонтируют и обновляют существующие переходы, меняют настилы, системы освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубают кустарники в местах плохой видимости, устанавливают предупреждающие плакаты и знаки безопасности, проводят уроки безопасности для школьников.

Напомним: железная дорога является зоной повышенной опасности. При нахождении на инфраструктуре необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения, переходить пути только в установленных местах, снимать наушники и капюшон, чтобы заметить приближающийся поезд, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru