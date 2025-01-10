Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге выросли на 9,4%

2025-01-10 09:25
В 2024 году перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге выросли на 9,4%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За январь – декабрь 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено более 21 млн пассажиров (+9,4% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 5,2 млн (+3%), в пригородном сообщении – 15,8 млн (+11,7%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за 12 месяцев 2024 года увеличился на 4,6% к уровню 2023 года и составил 6,1 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 756 млн пасс.-км (+12,3%), в дальнем следовании – 5,3 млрд пасс.-км (+3,6%).

В декабре 2024 года было отправлено более 1,5 млн пассажиров, что на 5,3% выше аналогичного периода 2023 года, из них в пригородном сообщении – 1,2 млн (+7,7%), в дальнем следовании – 360 тыс. (-2%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в декабре 2024 года составил 412,2 млн пасс.-км, что на 2,7% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 9,8%, составив 58,5 млн пасс.-км, в дальнем следовании – снизился на 4,5%, составив 354 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru