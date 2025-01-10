В 2024 году перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге выросли на 9,4%

09:25

За январь – декабрь 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено более 21 млн пассажиров (+9,4% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 5,2 млн (+3%), в пригородном сообщении – 15,8 млн (+11,7%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за 12 месяцев 2024 года увеличился на 4,6% к уровню 2023 года и составил 6,1 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 756 млн пасс.-км (+12,3%), в дальнем следовании – 5,3 млрд пасс.-км (+3,6%).

В декабре 2024 года было отправлено более 1,5 млн пассажиров, что на 5,3% выше аналогичного периода 2023 года, из них в пригородном сообщении – 1,2 млн (+7,7%), в дальнем следовании – 360 тыс. (-2%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в декабре 2024 года составил 412,2 млн пасс.-км, что на 2,7% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 9,8%, составив 58,5 млн пасс.-км, в дальнем следовании – снизился на 4,5%, составив 354 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.