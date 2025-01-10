Жителям Иркутской области и Бурятии в 2025 году предоставляются льготы для проезда в пригородных поездах

Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте на весь период 2025 года в Иркутской области и Республике Бурятии будут предоставляться льготы отдельным категориям граждан.

Право бесплатного проезда в пригородных поездах на территории данных регионов предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или испытаний на Семипалатинском полигоне.

Кроме того, бесплатный проезд предусмотрен для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, также для членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Бесплатный билет на проезд в пригородных поездах гарантирован инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов. Билет оформляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, а также справки установленного образца, подтверждающей право гражданина на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

С 1 января по 31 декабря 2025 года право бесплатного проезда предоставляется военнослужащим Министерства обороны. Льгота оформляется в виде разового билета для поездки «туда» или «туда и обратно» в день ее осуществления или предварительно за 10 суток при предъявлении воинского транспортного требования и служебного удостоверения (военного билета).

Также по Иркутской области скидка в размере 50% от общей стоимости проезда предоставляется:

ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

труженикам тыла во время Великой Отечественной войны;

ветеранам труда Иркутской области.

Реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий скидка на проезд составит 100% от полной стоимости проезда.

Эта услуга предоставляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и решения о предоставлении мер социальной поддержки, оформленного территориальным подразделением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Кроме того, в период с 1 января по 15 июня 2025 года и с 1 сентября по 31 декабря 2025 года льготный проезд с 50% скидкой предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет и студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях высшего образования Иркутской области.

Для оформления льготного проезда студентам и школьникам нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, решение о праве на льготу, выданное ОГУ «Управление социальной защиты населения» по месту жительства, а также: для студента – студенческий билет, для школьника – справку из общеобразовательной организации, подтверждающую обучение, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев. В справке должно быть указано, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами.

В Республике Бурятии скидка в размере 50% от общей стоимости проезда предоставляется:

ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.

гражданам, реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий.

По территории Бурятии льготный проезд предоставляется при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего льготный статус (удостоверение), или нотариально заверенных их копий.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.