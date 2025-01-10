Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в 2024 году выросли на 4,6%

2025-01-10 09:10
Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в 2024 году выросли на 4,6%
В 2024 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 33,3 млн пассажиров, что на 4,6% больше, чем в 2023 году, из них в пригородном сообщении – 24,9 млн (+4,7%), в дальнем следовании – 8,4 млн (+4,4%). Пассажирооборот в 2024 году вырос на 2,4% к уровню 2023 года и составил 8,8 млрд пасс.-км.

В декабре 2024 года с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2,5 млн пассажиров, что на 3,8% больше, чем в декабре 2023 года, из них в пригородном сообщении – 1,8 млн (+4,7%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+1,7%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2024 года составил 715 млн пасс.-км (на уровне декабря 2023 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

