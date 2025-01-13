Перевозки контейнеров выросли на 5,9% в 2024 году

17:09

В 2024 году по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 880,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,9% больше, чем за 2023 год. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 3 млн 78,9 тыс. ДФЭ (+2,4%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6,2%, до 5,8 млн ДФЭ (перевезено 82,6 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:

химикаты и сода – 807,1 тыс. ДФЭ (+0,8% к уровню 2023 года);

лесные грузы – 579,4 тыс. (-3%);

автомобили и комплектующие – 520,9 тыс. (+4,5%);

химические и минеральные удобрения – 501,4 тыс. (рост в 1,6 раза);

метизы – 445,8 тыс. (+6,4%);

промышленные товары – 433,2 тыс. (+3,6%);

машины, станки, двигатели – 395,3 тыс. (-3,5%);

бумага – 359,9 тыс. (-0,6%);

строительные грузы – 269,3 тыс. (+17,6%);

черные металлы – 209,4 тыс. (-15,7%);

остальные и сборные грузы – 206,7 тыс. (+8,6%);

зерно – 133,3 тыс. (+16,1%);

цветные металлы – 131,2 тыс. (+0,1%);

нефть и нефтепродукты – 98,3 тыс. (+8,7%);

продукты перемола – 40 тыс. (рост в 1,5 раза);

рыба – 36,2 тыс. (+1,1%);

цветная руда и серное сырье – 31,5 тыс. (-0,4%);

каменный уголь – 15,7 тыс. (+29,6%);

мясо и масло животное – 31,1 тыс. (+13,6%);

картофель, овощи, фрукты – 13,3 тыс. (-13,1%);

остальные продовольственные товары – 332 тыс. (+6,3%).

В декабре 2024 года во всех видах сообщения было перевезено 686,4 тыс. ДФЭ (+5,3%).