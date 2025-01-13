Перевозки контейнеров выросли на 5,9% в 2024 году

В 2024 году по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 880,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,9% больше, чем за 2023 год. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 3 млн 78,9 тыс. ДФЭ (+2,4%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6,2%, до 5,8 млн ДФЭ (перевезено 82,6 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:
- химикаты и сода – 807,1 тыс. ДФЭ (+0,8% к уровню 2023 года);
- лесные грузы – 579,4 тыс. (-3%);
- автомобили и комплектующие – 520,9 тыс. (+4,5%);
- химические и минеральные удобрения – 501,4 тыс. (рост в 1,6 раза);
- метизы – 445,8 тыс. (+6,4%);
- промышленные товары – 433,2 тыс. (+3,6%);
- машины, станки, двигатели – 395,3 тыс. (-3,5%);
- бумага – 359,9 тыс. (-0,6%);
- строительные грузы – 269,3 тыс. (+17,6%);
- черные металлы – 209,4 тыс. (-15,7%);
- остальные и сборные грузы – 206,7 тыс. (+8,6%);
- зерно – 133,3 тыс. (+16,1%);
- цветные металлы – 131,2 тыс. (+0,1%);
- нефть и нефтепродукты – 98,3 тыс. (+8,7%);
- продукты перемола – 40 тыс. (рост в 1,5 раза);
- рыба – 36,2 тыс. (+1,1%);
- цветная руда и серное сырье – 31,5 тыс. (-0,4%);
- каменный уголь – 15,7 тыс. (+29,6%);
- мясо и масло животное – 31,1 тыс. (+13,6%);
- картофель, овощи, фрукты – 13,3 тыс. (-13,1%);
- остальные продовольственные товары – 332 тыс. (+6,3%).
В декабре 2024 года во всех видах сообщения было перевезено 686,4 тыс. ДФЭ (+5,3%).