Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров выросли на 5,9% в 2024 году

2025-01-13 17:09
Перевозки контейнеров выросли на 5,9% в 2024 году
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 880,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,9% больше, чем за 2023 год. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 3 млн 78,9 тыс. ДФЭ (+2,4%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6,2%, до 5,8 млн ДФЭ (перевезено 82,6 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:

  • химикаты и сода – 807,1 тыс. ДФЭ (+0,8% к уровню 2023 года);
  • лесные грузы – 579,4 тыс. (-3%);
  • автомобили и комплектующие – 520,9 тыс. (+4,5%);
  • химические и минеральные удобрения – 501,4 тыс. (рост в 1,6 раза);
  • метизы – 445,8 тыс. (+6,4%);
  • промышленные товары – 433,2 тыс. (+3,6%);
  • машины, станки, двигатели – 395,3 тыс. (-3,5%);
  • бумага – 359,9 тыс. (-0,6%);
  • строительные грузы – 269,3 тыс. (+17,6%);
  • черные металлы – 209,4 тыс. (-15,7%);
  • остальные и сборные грузы – 206,7 тыс. (+8,6%);
  • зерно – 133,3 тыс. (+16,1%);
  • цветные металлы – 131,2 тыс. (+0,1%);
  • нефть и нефтепродукты – 98,3 тыс. (+8,7%);
  • продукты перемола – 40 тыс. (рост в 1,5 раза);
  • рыба – 36,2 тыс. (+1,1%);
  • цветная руда и серное сырье – 31,5 тыс. (-0,4%);
  • каменный уголь – 15,7 тыс. (+29,6%);
  • мясо и масло животное – 31,1 тыс. (+13,6%);
  • картофель, овощи, фрукты – 13,3 тыс. (-13,1%);
  • остальные продовольственные товары – 332 тыс. (+6,3%).

В декабре 2024 года во всех видах сообщения было перевезено 686,4 тыс. ДФЭ (+5,3%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru