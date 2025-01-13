На Куйбышевской железной дороге запустили электропоезда по Первому самарскому диаметру

16:12

13 января на железнодорожном вокзале Самары состоялся торжественный запуск скоростного пригородного электропоезда «Ласточка» по Первому самарскому диаметру. Теперь они будут следовать из Тольятти через Самару до станции Новокуйбышевская. В пути следования назначены остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги.

В торжественной церемонии запуска «Ласточки» по новому маршруту приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин, глава городского округа Новокуйбышевск Алексей Коробков, жители и гости города.

«Сегодня – значимое событие не только для Куйбышевской железной дороги, но и для множества жителей Самаро-Тольяттинской агломерации – третьей по численности населения в стране. Мне очень приятно, что в День Самарской губернии Куйбышевская железная дорога совместно с правительством Самарской области, причастными министерствами и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» соединила 3 города агломерации – Тольятти, Самару и Новокуйбышевск – современными пригородными поездами «Ласточка». Уверен, что наши пассажиры по достоинству оценят эти перемены», – сказал Вячеслав Дмитриев.

Первый самарский диаметр предоставит пассажирам возможность беспересадочного и комфортного трансфера между Тольятти и Новокуйбышевском.

Курсировать «Ласточки» по маршруту Тольятти – Самара – Новокуйбышевская будут ежедневно 3 раза в день. Время в пути составит 2 часа 19 минут (от Самары до станции Новокуйбышевская – 23 минуты). Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс (кроме воскресенья) из Новокуйбышевска в Тольятти.

Приобрести билеты на пригородные поезда Тольятти – Самара – Новокуйбышевская можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и во всех кассах пригородного сообщения. Действуют все федеральные льготы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.