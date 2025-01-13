Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге запустили электропоезда по Первому самарскому диаметру

2025-01-13 16:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13 января на железнодорожном вокзале Самары состоялся торжественный запуск скоростного пригородного электропоезда «Ласточка» по Первому самарскому диаметру. Теперь они будут следовать из Тольятти через Самару до станции Новокуйбышевская. В пути следования назначены остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги.

В торжественной церемонии запуска «Ласточки» по новому маршруту приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин, глава городского округа Новокуйбышевск Алексей Коробков, жители и гости города.

«Сегодня – значимое событие не только для Куйбышевской железной дороги, но и для множества жителей Самаро-Тольяттинской агломерации – третьей по численности населения в стране. Мне очень приятно, что в День Самарской губернии Куйбышевская железная дорога совместно с правительством Самарской области, причастными министерствами и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» соединила 3 города агломерации – Тольятти, Самару и Новокуйбышевск – современными пригородными поездами «Ласточка». Уверен, что наши пассажиры по достоинству оценят эти перемены», – сказал Вячеслав Дмитриев.

Первый самарский диаметр предоставит пассажирам возможность беспересадочного и комфортного трансфера между Тольятти и Новокуйбышевском.

Курсировать «Ласточки» по маршруту Тольятти – Самара – Новокуйбышевская будут ежедневно 3 раза в день. Время в пути составит 2 часа 19 минут (от Самары до станции Новокуйбышевская – 23 минуты). Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс (кроме воскресенья) из Новокуйбышевска в Тольятти.

Приобрести билеты на пригородные поезда Тольятти – Самара – Новокуйбышевская можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и во всех кассах пригородного сообщения. Действуют все федеральные льготы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

