Тематический поезд «Уроки с путешествием» на Горьковской железной дороге возобновит курсирование в январе 2025 года

2025-01-13 16:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская магистраль совместно с правительством Нижегородской области возобновила путешествия для школьников в рамках межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием».

Первый в 2025 году состав отправится по маршруту Нижний Новгород – Волгоград в январе. Всего до конца учебного года поезд совершит 20 рейсов и перевезет более 11 тыс. школьников.

«Проект «Уроки с путешествием» уже получил много положительных откликов от детей и их родителей, а также педагогов. Он помогает нашим школьникам узнать в интерактивной форме исторические факты про Великую Отечественную войну и Сталинградскую битву – в частности. В настоящее время прорабатываем возможность развития проекта для поездок в другие города», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В поездке для ребят проходят познавательные и обучающие занятия, а также экскурсионная программа с посещением мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва» и Аллеи Героев.

Ребята путешествуют на комфортабельном поезде, оборудованном кондиционерами и розетками для подзарядки гаджетов. Также в его состав включены вагоны с душевыми кабинами и специализированное купе для маломобильных пассажиров. Обслуживают состав поездные бригады, прошедшие специальный отбор.

Напомним, что проект реализуется с ноября 2023 года при поддержке губернатора Нижегородской области и начальника Горьковской железной дороги. Он приурочен к годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. Участниками первого этапа культурно-образовательного путешествия в Волгоград стали почти 12 тыс. учащихся 10-х классов школ Нижнего Новгорода и области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

