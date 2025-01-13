Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В омских электропоездах железнодорожники запустили исторические аудиогиды

2025-01-13 14:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

QR-коды с аудиогидом «Малая Родина: из окна вагона» установлены в электропоездах и зале ожидания пригородного вокзала станции Омск-Пассажирский. С их помощью посетители вокзала и пассажиры смогут узнать интересные факты об истории, традициях, культуре и известных людях области.

«Малая Родина: из окна вагона» – серия аудиогидов, созданных железнодорожниками совместно с учащимися и педагогами образовательного учреждения «РЖД лицей № 8».

Пригородная пассажирская компания «Омск-пригород» активно развивает новые сервисы и цифровые технологии, предлагает пассажирам интересные туристические маршруты и направления, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

