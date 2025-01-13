В 2024 году музеи Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области посетили почти 44 тыс. человек

В 2024 году выставочные центры Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области посетили около 44 тыс. человек, в том числе подразделение по сохранению исторического наследия ЗСЖД в Новосибирске на ул. Шамшурина, д. 39, где можно увидеть архивные документы, инструменты железнодорожников, фотоматериалы, – 13 тыс. человек.

Музей истории Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске создан в 1967 году. За период существования здесь собрано более 40 тыс. экспонатов, многие из них – уникальные. Экспозиция отражает разные этапы жизни магистрали: строительство Транссиба и развитие дороги до начала 30-х годов прошлого века, военное время, работу дороги в послевоенные годы и в конце XX – начале XXI веков, историю развития отраслевых хозяйств.

Посетителями выставочной площадки железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина на станции Сеятель стали 30,9 тыс. человек. Здесь представлены 286 экспонатов подвижного состава – паровозы, тепловозы, электровозы, вагоны разных лет, а также коллекция ретроавтомобилей. Экспонаты располагаются на шести путях и занимают площадь более 30 тыс. кв. м, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.