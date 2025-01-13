Восьмиосные полувагоны «БАМ» и «Урал» прошли приемочную комиссию

12:38

Разработанные Уральским конструкторским бюро вагоностроения (ООО «УКБВ») по заказу АО «ФГК» инновационные восьмиосные полувагоны моделей 12-5991 «Урал» (в габарите 1-Т грузоподъемностью 151 т и объемом кузова 176 куб. м) и 12-5992 «БАМ» (в габарите Тпр грузоподъемностью 151 т и объемом кузова 166 куб. м) успешно прошли приемочную комиссию по оценке результатов испытаний опытных образцов.

Заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер АО «ФГК» Евгений Мальцев отметил: «Мы прошли очередной важный этап в направлении развития перевозок грузов в восьмиосном подвижном составе. Полувагоны «БАМ» и «Урал» успешно завершили комплекс ходовых динамических испытаний на испытательном скоростном полигоне, которые подтвердили эксплуатационно-технические показатели и соответствие требованиям безопасности. Далее инновационные полувагоны прошли приемочные комиссии, по итогам которых подвижной состав получил высокую экспертную оценку своих технических и коммерческих характеристик. Конструкционное решение с применением полужесткой сцепки и уменьшенной длины кузова позволит сократить расстояние между секциями полувагона и увеличить количество используемых полувагонов в поезде и, как следствие, массу поезда и объем перевозимого груза. При достижении заявленных показателей эксплуатация такого подвижного состава в перспективе повысит провозную способность железных дорог Восточного полигона. Следующий этап предусматривает получение сертификата соответствия и запуск производства установочной серии восьмиосных полувагонов».

Реализация НИОКР по разработке и постановке на производство полувагонов нового поколения началась в августе 2023 года по поручению ОАО «РЖД». Разработчиком выступило ООО «УКБВ», опытные образцы изготовлены АО «НПК «Уралвагонзавод» (в составе АО «Концерн Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») и презентованы в марте 2024 года.