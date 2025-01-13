Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге в 2024 году выросли на 13%

2025-01-13 12:24
Перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге в 2024 году выросли на 13%
В январе – декабре 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено более 8,7 млн пассажиров. Рост к уровню 2023 года составил 13%. В пригородном сообщении перевезено свыше 8,5 млн человек (рост – 12,6%), в дальнем следовании – более 216 тыс., что почти на 32% больше результата 2023 года.

В декабре 2024 года с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправлено 453,6 тыс. пассажиров – на 12% больше показателя декабря 2023 года, из них в пригородном сообщении – более 440 тыс. (+13%), в дальнем следовании – 13,2 тыс. (-11,3%).

Пассажирооборот в 2024 году составил 302,6 млн пасс.-км (+16,9%), в том числе в пригородном сообщении – 243,8 млн пасс.-км (+12,5%), в дальнем следовании – 58,8 млн пасс.-км (+40%).

В декабре 2024 года пассажирооборот составил 15,7 млн пасс.-км (+13,4%), в том числе в пригородном сообщении – 11,8 млн пасс.-км (+13,5%), в дальнем следовании – 3,9 млн пасс.-км (+13,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

