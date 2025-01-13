Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О движении пассажирских поездов в связи со сходом вагонов в Республике Бурятия

2025-01-13 10:45
В настоящее время задерживаются 4 поезда: № 98 Кисловодск – Тында, № 112 Новосибирск – Тында, № 375 Нерюнгри – Новосибирск, № 376 Красноярск – Нерюнгри. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим.

Для пассажиров, которые следуют по маршруту поезда № 375 Нерюнгри – Новосибирск из Северобайкальска и со следующих станций, сформирован новый состав – № 375 Северобайкальск – Новосибирск. Он прибудет на конечную станцию (Новосибирск-Главный) по расписанию – 15 января в 08:30 по местному времени.

Для пассажиров поезда № 98 Кисловодск – Тында, который в данный момент находится на станции Таксимо, сформирован поезд № 908 до станции Тында.

Железнодорожники принимают все меры для открытия движения и ввода поездов в график.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. На случай экстренных ситуаций работают медики.

О задержках поездов пассажиры проинформированы посредством смс-сообщений. Сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов.

Всем пассажирам для компенсации возникших неудобств будут начислены премиальные баллы.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

