В новогодние праздники на Горьковской железной дороге перевезено более 1 млн пассажиров

2025-01-13 10:37
В период новогодних праздничных дней, с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, с вокзалов и станций Горьковской железной дороги поездами дальнего следования и пригородного сообщения было отправлено 1,1 млн пассажиров.

Пригородными поездами воспользовались около 700 тыс. человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего зимнего сезона, в дальнем следовании перевезено почти 370 тыс. пассажиров (+2,1%).

Спрос на пассажирские перевозки особенно высок в новогодние праздничные дни. В этот период на Горьковской магистрали было назначено около 250 дополнительных рейсов поездов дальнего следования по наиболее востребованным направлениям между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью и другими мегаполисами.

Наиболее популярными среди пассажиров стали поезда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом (51,5 тыс. человек), Казанью (24,1 тыс.) и Кировом (16 тыс.). Отмечен спрос на поездки в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (5,3 тыс. пассажиров), Кирова (4,9 тыс.) и Казани (3,5 тыс.), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

