Расписание пригородных поездов временно изменится на участке Краснодар-1 – Новороссийск с 15 по 20 января 2025 года

2025-01-14 16:34
На перегоне Ахтырская – Эриванский с 15 по 20 января 2025 года будут проводиться работы по капитальному ремонту пути. В связи с этим изменится расписание пригородных поездов на направлении Краснодар-1 – Новороссийск.

С 15 по 19 января 2025 года сокращаются маршруты вечерних электричек, связывающих кубанскую столицу с городом-героем. Из Краснодара составы будут ходить до станции Ильской, из Новороссийска – до станции Абинская. С 16 по 20 января 2025 года аналогичным образом сокращаются маршруты утренних пригородных поездов.

Для перевозки пассажиров на время производства ремонтных работ также назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Абинская – Новороссийск и Ильская – Краснодар-1. Стоит подчеркнуть, что на участке Абинская – Ильская с 12:00 15 января по 12:00 20 января 2025 года электрички курсировать не будут.

Северо-Кавказская железная дорога просит пассажиров принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству.

Подробную информацию о действующем расписании пригородных поездов можно узнать на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

