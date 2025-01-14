В 2024 году Свердловская магистраль выплатила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды более 30 млрд рублей налогов

В 2024 году Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 31,6 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 12,9 млрд рублей, в том числе:

в бюджет Свердловской области – 5,4 млрд рублей;

в бюджет Пермского края – 2,3 млрд рублей;

в бюджет Тюменской области – 2,2 млрд рублей;

в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2,4 млрд рублей;

в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 0,6 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2024 году для нужд холдинга приобретена продукция предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на общую сумму 79,25 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.