Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году пассажиры поездов дальнего следования калининградского направления в 1,8 раза чаще приобретали билеты через интернет

2025-01-14 15:40
В 2024 году пассажиры поездов дальнего следования калининградского направления в 1,8 раза чаще приобретали билеты через интернет
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году пассажиры поездов дальнего следования, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели более 753 тыс. электронных билетов. Почти каждый второй проездной документ был оформлен через цифровые сервисы.

Всего в прошлом году на поезда дальнего следования калининградского направления было продано около 1 млн 160 тыс. билетов. При этом доля проездных документов, оформленных через онлайн-сервисы и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», составила 65%, что на 5% больше уровня 2023 года.

На поезда, курсирующие в пригородном сообщении, в 2024 году пассажиры оформили почти 632 тыс. электронных билетов, что на 28% больше показателя 2023 года.

Напомним, что оформить электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru