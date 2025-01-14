В 2024 году пассажиры поездов дальнего следования калининградского направления в 1,8 раза чаще приобретали билеты через интернет

В 2024 году пассажиры поездов дальнего следования, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели более 753 тыс. электронных билетов. Почти каждый второй проездной документ был оформлен через цифровые сервисы.

Всего в прошлом году на поезда дальнего следования калининградского направления было продано около 1 млн 160 тыс. билетов. При этом доля проездных документов, оформленных через онлайн-сервисы и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», составила 65%, что на 5% больше уровня 2023 года.

На поезда, курсирующие в пригородном сообщении, в 2024 году пассажиры оформили почти 632 тыс. электронных билетов, что на 28% больше показателя 2023 года.

Напомним, что оформить электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.