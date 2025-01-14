Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Горьковскую магистраль поступило 16 единиц тягового и моторвагонного подвижного состава

В 2024 году парк Горьковской магистрали пополнился 16 единицами тягового и моторвагонного подвижного состава.

В депо Муром прибыли 8 новых маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ полностью отечественного производства. Они имеют компактную форму и модифицированную кабину машиниста. Такие локомотивы оснащены современными системами автоматики, что позволяет снизить расход топлива на 15-20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год.

Кроме того, 5 новых пассажирских электровозов переменного тока серии ЭП1М поступили в депо Киров. Локомотивы предназначены для вождения пассажирских поездов и позволяют развивать скорость до 140 км/ч. ЭП1М имеет более эргономичный дизайн, улучшенные технические характеристики и кабину машиниста в модульном исполнении для управления без помощника.

Парк пригородных поездов Горьковской магистрали пополнился 3 электропоездами нового поколения ЭП3Д, оснащенными камерами видеонаблюдения и подножками с дополнительной выдвижной ступенькой для выхода на низкую платформу. Вагоны оборудованы эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов предусмотрены специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан.

Электропоезда серии ЭП3Д курсируют по основным маршрутам в Нижегородской области, а также на межрегиональном маршруте Нижний Новгород – Казань.

Обновление парка подвижного состава – одна из приоритетных задач магистрали, направленная на повышение безопасности движения поездов, улучшение качества обслуживания пассажиров и снижение воздействия на окружающую среду, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

