График движения пригородных поездов на направлении Туапсе – Белореченская – Майкоп в связи с завершением капитального ремонта восстановят с 1 декабря

13:42

В связи с завершением работ по капитальному ремонту пути в Среднем и Малом петлевых тоннелях с 1 декабря восстанавливается график движения пригородных поездов на направлении Туапсе – Белореченская – Майкоп.

Напомним, что ремонтные работы проводились с 13 октября и завершены на полмесяца ранее запланированного срока. Их проводили по технологии «закрытого перегона». При этом поезда дальнего следования, курсирующие на данном направлении, были перенаправлены на участок Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе. Электрички ходили от Туапсе до Кривенковской и от Белореченской до Гойтха.

Досрочное завершение ремонтных работ позволило восстановить график пригородного движения на участке раньше, чем было запланировано. С 1 декабря курсирование электричек будет осуществляться по полным маршрутам согласно нормативному расписанию.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «ЖД» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.