Поезд Деда Мороза в сезоне 2024-2025 годов увидели свыше 365 тыс. жителей 65 российских городов

11 января Дед Мороз из Великого Устюга завершил большое путешествие по России сезона 2024-2025 годов на своем волшебном поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД» (напомним: путешествие началось 19 ноября 2024 года со станции Тайшет). Поезд побывал в городах Байкало-Амурской магистрали, в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, посетил Центральную часть и Север России и даже впервые проехал по острову Сахалин, куда вагоны были доставлены на пароме.
Преодолев за 54 дня свыше 30 тыс. км, поезд посетил 65 больших и малых городов России, где участниками праздничных мероприятий стали более 365 тыс. человек.
Самое большое число посетителей было зафиксировано в Москве и в Санкт-Петербурге – 30 тыс. и 60 тыс. человек соответственно.
На самых маленьких станциях (например, станция Чильчи, расположенная на БАМе, и Ильинск – на острове Сахалин) встретился с Дедом Морозом почти каждый второй житель.
Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны. В составе поезда в этом году было более 20 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-кукольный театр, вагон «Сказочная деревня», вагон-сцена и т. д. В этом году состав поезда пополнил новый интерактивный вагон Снежной королевы.
Кроме того, в этом году в проекте были задействованы редкие экземпляры локомотивов: 7 паровозов П-36, 3 паровоза серии Л, один паровоз серии ЛВ, один паровоз серии Эр, также 2 тепловоза серии 3М62у, ретроэлектровоз ЧС6 и современный электровоз ЭП20.
Во время стоянки поезда желающие могли:
Кроме того, для обладателей билетов в поезд волшебника была запланирована отдельная анимационная программа, включающая встречу с Дедом Морозом и чаепитие в поезде или спектакль в вагоне-кукольном театре.
Помощниками Дедушки Мороза и Снегурочки в их долгом путешествии стали более 100 человек, входящих в состав команды поезда, – аниматоры, проводники и технический персонал.
В подготовке и реализации проекта «Поезд Деда Мороза» были задействованы десятки тысяч специалистов холдинга «РЖД» и профильных компаний: составители графиков движения, дежурно-диспетчерский персонал, работники вокзальных комплексов, локомотивных депо, вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, конструкторские бюро и т. д.
Сейчас Дед Мороз и холдинг «РЖД» уже готовятся к следующему путешествию, а сказочные вагоны поезда скоро отправятся на платформу Морозная в Карелии, где будут доступны для посещения. О дате открытия экспозиции будет сообщено дополнительно, следите за информацией на сайте.