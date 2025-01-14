Поезд Деда Мороза в сезоне 2024-2025 годов увидели свыше 365 тыс. жителей 65 российских городов

14:01

11 января Дед Мороз из Великого Устюга завершил большое путешествие по России сезона 2024-2025 годов на своем волшебном поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД» (напомним: путешествие началось 19 ноября 2024 года со станции Тайшет). Поезд побывал в городах Байкало-Амурской магистрали, в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, посетил Центральную часть и Север России и даже впервые проехал по острову Сахалин, куда вагоны были доставлены на пароме.

Преодолев за 54 дня свыше 30 тыс. км, поезд посетил 65 больших и малых городов России, где участниками праздничных мероприятий стали более 365 тыс. человек.

Самое большое число посетителей было зафиксировано в Москве и в Санкт-Петербурге – 30 тыс. и 60 тыс. человек соответственно.

На самых маленьких станциях (например, станция Чильчи, расположенная на БАМе, и Ильинск – на острове Сахалин) встретился с Дедом Морозом почти каждый второй житель.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны. В составе поезда в этом году было более 20 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-кукольный театр, вагон «Сказочная деревня», вагон-сцена и т. д. В этом году состав поезда пополнил новый интерактивный вагон Снежной королевы.

Кроме того, в этом году в проекте были задействованы редкие экземпляры локомотивов: 7 паровозов П-36, 3 паровоза серии Л, один паровоз серии ЛВ, один паровоз серии Эр, также 2 тепловоза серии 3М62у, ретроэлектровоз ЧС6 и современный электровоз ЭП20.

Во время стоянки поезда желающие могли:

принять участие в праздничной программе, подготовленной профессиональными артистами и аниматорами;

посмотреть, как устроена кабина паровоза, и подбросить угля в топку;

попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане (гостями поезда было съедено более 3,5 тыс. посикунчиков и 1,6 тыс. ржаных блинчиков и выпито почти 2 тыс. л какао и глинтвейна, приготовленных для них поварами);

приобрести сувениры в вагоне-лавке, где было представлено свыше 250 видов сувениров, изготовленных ремесленниками из 37 регионов России (всего куплено более 35 тыс. сувениров, из них 3849 – леденцы на палочке);

отправить послание Деду Морозу (в вотчину Деда Мороза передано почти 50 кг писем, собранных в почтовый ящик поезда);

сфотографироваться на фоне сказочного поезда или в фотокупе (более 6 тыс. семей посетили фотокупе поезда и сделали снимки на память).

Кроме того, для обладателей билетов в поезд волшебника была запланирована отдельная анимационная программа, включающая встречу с Дедом Морозом и чаепитие в поезде или спектакль в вагоне-кукольном театре.

Помощниками Дедушки Мороза и Снегурочки в их долгом путешествии стали более 100 человек, входящих в состав команды поезда, – аниматоры, проводники и технический персонал.

В подготовке и реализации проекта «Поезд Деда Мороза» были задействованы десятки тысяч специалистов холдинга «РЖД» и профильных компаний: составители графиков движения, дежурно-диспетчерский персонал, работники вокзальных комплексов, локомотивных депо, вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, конструкторские бюро и т. д.

Сейчас Дед Мороз и холдинг «РЖД» уже готовятся к следующему путешествию, а сказочные вагоны поезда скоро отправятся на платформу Морозная в Карелии, где будут доступны для посещения. О дате открытия экспозиции будет сообщено дополнительно, следите за информацией на сайте.