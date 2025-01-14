В 2024 году более 500 работников Горьковской железной дороги стали волонтерами

13:01

Более 500 работников Горьковской железной дороги присоединились к проведению добровольческих акций и мероприятий в 2024 году.

Общее количество волонтеров на магистрали достигло почти 4 тыс. человек, в их числе работники ГЖД, ветераны-железнодорожники и воспитанники детских железных дорог. Самому юному добровольцу – 14 лет, пожилому – 70.

В прошлом году добровольцы Горьковской магистрали приняли участие в 470 мероприятиях. Наиболее масштабными событиями для них стали экологическая акция «Чистые берега Байкала», сопровождение гостей Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, подготовка и проведение парада Победы на Красной площади в Москве.

Отметим, что с декабря волонтеры-железнодорожники принимают активное участие в ликвидации последствий экологической катастрофы в Краснодарском крае. Они очищают береговую линию Анапы от нефтепродуктов для минимизации ущерба окружающей среде восстановления чистоты прибрежной зоны.

Также работники ГЖД оказывают адресную или консультационную помощь пенсионерам в рамках специализированных акций по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-железнодорожников и пожилых людей, находящихся в домах-интернатах.

Волонтеры-железнодорожники организовывают уроки по правилам безопасности на железной дороге для школьников, проекты по социальной адаптации воспитанников детских домов, акции по поддержанию здорового образа жизни и донорства.

Волонтерские отряды начали формироваться на Горьковской железной дороге с 2012 года. Штаб-квартирой добровольцев магистрали является «Станция Добра», открытая в декабре 2023 года в Нижнем Новгороде. Это многофункциональное «пространство», предназначенное для обмена идеями, обучения добровольческой работе, проведения деловых игр и тренингов. Здесь регулярно собирается гуманитарная помощь, проводятся занятия по интересам молодежи и старшего поколения магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.