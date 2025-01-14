Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году более 500 работников Горьковской железной дороги стали волонтерами

2025-01-14 13:01
В 2024 году более 500 работников Горьковской железной дороги стали волонтерами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 500 работников Горьковской железной дороги присоединились к проведению добровольческих акций и мероприятий в 2024 году.

Общее количество волонтеров на магистрали достигло почти 4 тыс. человек, в их числе работники ГЖД, ветераны-железнодорожники и воспитанники детских железных дорог. Самому юному добровольцу – 14 лет, пожилому – 70.

В прошлом году добровольцы Горьковской магистрали приняли участие в 470 мероприятиях. Наиболее масштабными событиями для них стали экологическая акция «Чистые берега Байкала», сопровождение гостей Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, подготовка и проведение парада Победы на Красной площади в Москве.

Отметим, что с декабря волонтеры-железнодорожники принимают активное участие в ликвидации последствий экологической катастрофы в Краснодарском крае. Они очищают береговую линию Анапы от нефтепродуктов для минимизации ущерба окружающей среде восстановления чистоты прибрежной зоны.

Также работники ГЖД оказывают адресную или консультационную помощь пенсионерам в рамках специализированных акций по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-железнодорожников и пожилых людей, находящихся в домах-интернатах.

Волонтеры-железнодорожники организовывают уроки по правилам безопасности на железной дороге для школьников, проекты по социальной адаптации воспитанников детских домов, акции по поддержанию здорового образа жизни и донорства.

Волонтерские отряды начали формироваться на Горьковской железной дороге с 2012 года. Штаб-квартирой добровольцев магистрали является «Станция Добра», открытая в декабре 2023 года в Нижнем Новгороде. Это многофункциональное «пространство», предназначенное для обмена идеями, обучения добровольческой работе, проведения деловых игр и тренингов. Здесь регулярно собирается гуманитарная помощь, проводятся занятия по интересам молодежи и старшего поколения магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru