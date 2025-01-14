Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году услугами по сопровождению на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались почти 20 тыс. маломобильных граждан

2025-01-14 12:35
В 2024 году услугами по сопровождению на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались почти 20 тыс. маломобильных граждан
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году 19,7 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на крупных железнодорожных вокзалах Куйбышевской железной дороги. Это на 2,9 тыс. человек больше, чем в 2023 году.

Специальная служба на вокзалах магистрали обеспечивала для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальные территории, здание вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания – кассовые залы, залы ожидания, камеру хранения, медпункт, бизнес-зал, а также выходы на платформы.

Крупные железнодорожные вокзалы Куйбышевской дороги оснащены необходимыми специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, индукционными системами, подъемниками, лифтами, переносными аппарелями, креслами-колясками, носилками и другими средствами помощи.

Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру этой категории или его представителю нужно обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00, доб. 1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных. Срок подачи заявки: не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru