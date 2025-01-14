В 2024 году услугами по сопровождению на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались почти 20 тыс. маломобильных граждан

12:35

В 2024 году 19,7 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на крупных железнодорожных вокзалах Куйбышевской железной дороги. Это на 2,9 тыс. человек больше, чем в 2023 году.

Специальная служба на вокзалах магистрали обеспечивала для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальные территории, здание вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания – кассовые залы, залы ожидания, камеру хранения, медпункт, бизнес-зал, а также выходы на платформы.

Крупные железнодорожные вокзалы Куйбышевской дороги оснащены необходимыми специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, индукционными системами, подъемниками, лифтами, переносными аппарелями, креслами-колясками, носилками и другими средствами помощи.

Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру этой категории или его представителю нужно обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00, доб. 1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных. Срок подачи заявки: не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.