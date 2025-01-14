Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году количество посетителей бизнес-зала на вокзале Уфа выросло более чем на 75%

2025-01-14 12:30
В 2024 году услугами бизнес-зала на железнодорожном вокзале Уфа воспользовались свыше 5,3 тыс. пассажиров, что на 75% больше, чем в 2023 году (3 тыс. человек).

За прошедший год расширился перечень поездов, дающих право посещения бизнес-зала без дополнительной оплаты. Сейчас это могут делать пассажиры, следующие в вагонах повышенной комфортности в купе класса «Люкс» (классы обслуживания 1А, 1И, 1М) и типа СВ (классы обслуживания 1Э, 1Б, 1Т, 1Ф, 1Х). Также без дополнительной платы услугами бизнес-зала смогут воспользоваться держатели карт лояльности и дети до 5 лет.

Для комфорта посетителей в бизнес-зале организована зона отдыха с мягкими диванами и креслами, переговорная для совещаний и деловых встреч. Для маленьких путешественников есть детская игровая комната с мебелью, игрушками и настольными играми.

Пассажиры могут зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, при необходимости посетить душевую комнату.

Отдельно устроена обеденная зона с холодными закусками, горячими блюдами, десертами и напитками в формате «шведский стол». Ее посещение входит в перечень услуг, предоставляемых гостям бизнес-зала. Особой популярностью пользуется услуга «Бизнес-ланч», которой за отдельную плату могут воспользоваться все пассажиры железнодорожного вокзала Уфа.

Бизнес-зал расположен на 1 этаже железнодорожного вокзала около касс дальнего следования. Для удобства клиентов он работает круглосуточно, без выходных, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

