В 2024 году на Красноярской железной дороге перевезено 7,7 млн пассажиров

2025-01-14 11:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 2024 год на Красноярской железной дороге перевезено 7 млн 731 тыс. пассажиров (-1,3% к 2023 году), из них в дальнем следовании – 1,7 млн (+2,6%), в пригородном сообщении – 6 млн (-2,3%).

Пассажирооборот за этот период сохранился на уровне прошлого года, составив 2 млрд 102 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 1 млрд 833 млн пасс.-км, в пригородном сообщении – 269,5 млн пасс.-км.

В декабре 2024 года с вокзалов и станций КрасЖД отправились в путешествие 540 тыс. пассажиров, что превышает результат аналогичного периода 2023 года на 0,8%, из них в поездах дальнего следования – 140,5 тыс. (+1,5%), в пригородных поездах – 400 тыс. (+0,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

