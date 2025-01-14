Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыто движение поездов по новым путям на подходах к Новому Ургалу – транспортному узлу БАМа

2025-01-14 10:37
На Дальневосточной магистрали в Хабаровском крае открыто движение по новым путям на перегонах Буреинск – Новый Ургал и Чемчуко – Мугуле. Проекты реализованы в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе модернизации перегонов уложено 10 км нового пути, 11 стрелочных переводов, возведено 2 моста. Объекты расположены на сильно заболоченной и обводненной территории. Для защиты путевой инфраструктуры от паводков обустроены противоразмывные бермы и 3 водопропускные трубы. Земляное полотно на отдельных участках отсыпано на высоту до 7 м. Всего переработано почти 240 тыс. кубометров грунта.

Строительство вторых путей на подходах к Новому Ургалу – важному транспортному узлу, от которого идет рокада к Транссибу, – значительно увеличит провозную способность прилегающих участков БАМа: Февральск – Новый Ургал и Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

