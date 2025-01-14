В 2024 году со станций Дальневосточной магистрали отправлено 11,5 млн пассажиров

10:04

В 2024 году со станций ДВЖД отправлено 11,5 млн пассажиров (+3,3% к 2023 году), из них в пригородных поездах – более 7,3 млн (+4,1%), в поездах дальнего следования – 4,2 млн (+1,9%).

Пассажирооборот в прошлом году увеличился на 3% по сравнению с 2023 годом и составил почти 2,9 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 404,8 млн пасс.-км (+3,6%), в дальнем следовании – почти 2,5 млрд пасс.-км (на уровне 2023 года).

В декабре 2024 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 864,2 тыс. человек (+1,6% к декабрю 2023 года), из них в пригородных поездах – 548 тыс. (+5,6%), в поездах дальнего следования – 316,4 тыс. (-4,6%).

Пассажирооборот в декабре прошлого года составил почти 210,4 млн пасс.-км (на уровне 2023 года), в том числе в пригородном сообщении – 29,7 млн пасс.-км (+2,9%), в дальнем следовании – более 180,7 млн пасс.-км (на уровне 2023 года), сообщила служба корпоративныхй коммуникаций ДВЖД.