Погрузка на Дальневосточной железной дороге в 2024 году составила 76,1 млн тонн

2025-01-14 09:58
Погрузка на Дальневосточной железной дорогев 2024 году составила 76,1 млн. тонн, что на 2,6% больше, чем за предыдущий год.

На дороге погружено в том числе:

  • каменного угля – 36,1 млн тонн (+4,2% к 2023 году);
  • нефти и нефтепродуктов – 8,6 млн тонн (-2,8%);
  • строительных грузов – 3,1 млн тонн (-11,6%);
  • руды железной и марганцевой – 3 млн тонн (+5,8%);
  • лесных грузов – 2,7 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • грузов в контейнерах – 2,5 млн тонн (+10,2%);
  • цемента – 1,3 млн тонн (+3,5%);
  • черных металлов – 874,7 тыс. тонн (-6,4%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 562,1 тыс. тонн (-4%).

Грузооборот в 2024 году достиг уровня аналогичного периода 2023 года и составил 238 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 297 млрд тонно-км (на уровне прошлого года).

В декабре 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,4 млн тонн грузов (+2,9% к декабрю 2023 года).

Грузооборот в декабре прошлого года составил 20,5 млрд тарифных тонно-км (+7,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 25,2 млрд тонно-км (+4,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

