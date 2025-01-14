Погрузка на Дальневосточной железной дороге в 2024 году составила 76,1 млн тонн

Погрузка на Дальневосточной железной дорогев 2024 году составила 76,1 млн. тонн, что на 2,6% больше, чем за предыдущий год.
На дороге погружено в том числе:
Грузооборот в 2024 году достиг уровня аналогичного периода 2023 года и составил 238 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 297 млрд тонно-км (на уровне прошлого года).
В декабре 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,4 млн тонн грузов (+2,9% к декабрю 2023 года).
Грузооборот в декабре прошлого года составил 20,5 млрд тарифных тонно-км (+7,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 25,2 млрд тонно-км (+4,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.