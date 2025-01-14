Фирменные поезда «Волга» и «Поволжье» пополнились новыми вагонами

09:46

Составы фирменных поездов № 59/60 «Волга» и № 133/134 «Поволжье», курсирующих на Горьковской железной дороге по маршрутам Нижний Новгород – Санкт-Петербург и Казань – Санкт-Петербург соответственно, пополнились новыми пассажирскими вагонами.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, на магистраль поступило 38 вагонов, из них 18 – плацкартных, 14 – купейных, 6 – штабных с адаптированными для маломобильных пассажиров купе.

Новые вагоны оборудованы системами климат-контроля, поддерживающими постоянную комфортную температуру воздуха, а также душем и экологически чистыми санитарными комнатами. Каждое место оснащено розетками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, светильниками и табличками со шрифтом Брайля. Кроме того, в вагонах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора и пурифаеры – специальные приборы для очистки, кипячения и охлаждения воды.

Напомним: одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, полностью безопасных для людей.

Обслуживание новых вагонов фирменного поезда № 59/60 «Волга» поручено представителям российских студенческих отрядов под постоянным контролем опытных проводников-наставников, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.