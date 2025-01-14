Учащиеся «Кванториума» Восточно-Сибирской железной дороги получили патент на реализацию проекта интеллектуального обследования зданий

09:33

Воспитанники технопарка «Кванториум» ВСЖД запатентовали одно из своих изобретений – «Систему интеллектуального анализа состояния зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры». Впервые проект был представлен на областном хакатоне в 2023 году, затем удостоился 1 места на всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» в 2024 году.

Разработка представляет собой компьютерную программу, которая на основе оценки загруженных фотографий объекта способна выявить его возможные повреждения и сформировать отчет по данным диагностики. В настоящее время ребята занимаются усовершенствованием изобретения для дальнейшей его апробации на полигоне магистрали.

«Кванториум» насчитывает почти 450 воспитанников. Обучаясь в технопарке, школьники решают реальные задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Их изобретения презентуются на различных исследовательских площадках.

Так, на всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» в 2024 году сразу несколько проектов кванторианцев удостоено призовых мест: «Система диагностики инфраструктуры и колесных пар», «Система сборки и сортировки мусора «ЭкоБот», «Система выправки путей «Игорь», «БАМ наглядно!». Все они имеют практическое применение и тестируются для усовершенствования работы железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.