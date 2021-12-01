Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 декабря в Самарской области стартует акция «С «Ласточкой» в культуру»

2021-12-01 09:26
С сегодняшнего дня и по 31 декабря 2021 года на Куйбышевской железной дороге в рамках акции «С «Ласточкой» в культуру» проездной билет на скоростной поезд по маршрутам Самара – Жигулевск и Самара – Сызрань можно будет обменять после поездки на бесплатное посещение экспозиции под открытым небом Поволжского музея железнодорожной техники. Для этого необходимо будет предъявить на входе в музей бумажную или электронную версию проездного билета на «Ласточку».

Планируется, что в дальнейшем к акции присоединятся и другие музейные комплексы Самарской области, включая музеи городов Тольятти, Жигулевск и Сызрань.

Напомним: пригородный поезд «Ласточка» ежедневно курсирует по маршруту Самара – Жигулевск, отправляясь со станции Самара 4 раза в день – в 07:00, 14:00, 18:00 и 20.00. В обратном направлении со станции Жигулевск «Ласточка» отправляется в 06:44, 10:44, 17:44 и 20:02. Она делает остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути – 1 час 44 минуты.

В Самарской области в выходные дни скоростной поезд «Ласточка» курсирует по популярному туристическому маршруту Самара – Сызрань. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук и Обшаровка. Время в пути – 1 час 33 минуты. Со станции Самара «Ласточка» отправляется в Сызрань каждую субботу в 07:15 и 18:30, по воскресеньям – в 16:13. В обратном направлении со станции Сызрань-1 в Самару скорый поезд отправляется по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям – в 18:00. Время указано местное.

Приобрести билет на скоростной пригородный поезд «Ласточка» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

