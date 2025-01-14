Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество случаев травмирования граждан на полигоне Забайкальской железной дороги в 2024 году снизилось на 11,4%

2025-01-14 09:20
Количество случаев травмирования граждан, несвязанных с производством, на полигоне Забайкальской железной дороги снизилось до 31, что на 11,4% меньше уровня 2023 года (35 случаев). В результате несоблюдения правил нахождения в зоне движения поездов в 2024 году погибли 25 человек – на 1 больше, чем в прошлом году. Железнодорожным подвижным составом травмированы 29 человек, 2 человека пострадали от поражения электротоком.

В Забайкальском крае произошло 17 случаев травмирования, в Амурской области – 14.

Основной причиной травмирования на железной дороге является переход через пути в неустановленных местах перед приближающимся поездом.

Особую тревогу вызывают происшествия, в которых страдают дети. В 2024 году на железной дороге зарегистрировано 4 случая травмирования с несовершеннолетними, один из которых – групповой.

Так, 30 августа 2024 года в вечернее время машинист грузового поезда на станции Таптугары применил экстренное торможение для предотвращения наезда на двух посторонних. На сигналы большой громкости они не реагировали. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате травмированы двое несовершеннолетних. Пострадавшие госпитализированы, одна из них скончалась в больнице.

На Забайкальской железной дороге продолжается систематическая работа по предупреждению непроизводственного травматизма. Ведется строительство 3 пешеходных переходов на станциях Бада, Туринская, остановочном пункте Кадахта в Забайкальском крае, сооружение ограждения 4 станций от несанкционированного прохода граждан (станции Шимановская, Тыгда, Магдагачи и Серышево в Амурской области), возведение пешеходного моста на станции Карымская в Забайкальском крае. В школах, расположенных в пристанционных населенных пунктах, регулярно проводятся профилактические акции, уроки безопасности. Кроме того, совместно с инспекторами транспортной полиции железнодорожники организуют рейды, направленные на пресечение нарушений гражданами правил перехода через железнодорожные пути.

Забайкальская железная дорога призывает граждан к соблюдению правил поведения на железной дороге. Запрещается пересекать пути перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов. Разъясняйте детям правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и не оставляйте несовершеннолетних без присмотра вблизи от железнодорожных путей! Помните: железная дорога – источник повышенной опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

