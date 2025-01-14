Движение поездов на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги полностью восстановлено

09:12

14 января 2025 года в 01:35 (мск) полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда.

Железнодорожники восстановили 100 м пути и 200 м контактной сети, поврежденных из-за инцидента.

В работах было задействовано 230 железнодорожников, 2 восстановительных поезда, а также другая специализированная техника.

В результате схода были задержаны 5 поездов дальнего следования: № 97 Тында – Кисловодск, № 98 Кисловодск – Тында, № 112 Новосибирск – Тында, № 375 Нерюнгри – Новосибирск и № 376 Красноярск – Нерюнгри.

РЖД принимаются меры по нормализации графика движения.

Напомним: сход 22 вагонов грузового поезда произошел 12 января 2025 года в 18:24 (мск) времени на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.